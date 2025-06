Cartas de lectores: El telón del sainete

Un proyecto económico que solo cierra con endeudamiento, ajuste y represión, que hace 19 meses está en la probeta del laboratorio económico de Caputo, es el telón del sainete económico del Gobierno, que Milei intenta bajar, institucionalizándolo mediante la violencia verbal contra el periodismo (“En las fronteras de la institucionalidad”, LA GACETA, 08/06) para ocultar el brutal endeudamiento del país. El escepticismo del mercado de capitales en el proyecto de Caputo-Milei presiona al gobierno a incursionar en la alcoba de los argentinos, mediante una excursión recaudatoria, en busca de los dólares que el mercado le niega. La precariedad política y las contramarchas del gobierno que podrían anticipar la inevitable crisis cambiaria y financiera del proyecto, fueron advertidas por; sendos comunicados del FMI, prorrogando para el 30 de julio la revisión de la acumulación de reservas por U$S 4.500 millones y el diferimiento del segundo envío del acuerdo; el fuerte impacto de la repatriación de las ganancias de empresas extranjeras etc. La derrota del Gobierno en Diputados, la decisión de la CSJN en la causa Vialidad etc., apuraron el escape de Milei fuera del país, no sin antes delegar en un miembro de la Cámara Baja, el anuncio del engendro jurídico que Caputo bautizó como “Inocencia Fiscal”, que en la práctica, es en un rotundo desprecio a la inteligencia de los argentinos, porque legaliza la evasión impositiva, motivo de la búsqueda del tesoro. En cuanto a la noticia, que para el Gobierno es la Inocencia Fiscal, quiero cerrar la presente con una cita del periodista Daniel Dessein, sobre lo que en realidad es una noticia; “… no es noticia que un perro muerda al hombre, si lo es cuando el hombre muerde al perro…”.