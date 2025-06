Cartas de lectores: De Newell’s y otras malas hierbas

Hoy siento vergüenza ajena al ver el silencio cómplice de AFA y todos sus socios cuando un club sanciona a niños de sus infantiles por el “delito” de sacarse una foto con un jugador de primera. ¿Acaso está mal que un grupo de niños jugadores de Newell’s quiera tener una foto con un jugador de la primera de Central? No hay modo en que me convenzan de que la actitud de los niños está mal, por más que se trate de los archirrivales de una ciudad complicada como Rosario. ¿Acaso AFA no sanciona a los clubes cuando se enfrentan dos hinchadas, o cuando se producen agresiones dentro del campo de juego? Para mí, lo que hicieron los chicos debería ser lo normal y un modelo a seguir para muchos clubes. Y el presidente que pretendió sancionarlos, debería estar castigado por conducir a su club en un camino que lo hace “mala hierba” y pésimo ejemplo para el resto de la dirigencia deportiva.