María Julia Oliván, desde el hospital, contó comó fue el accidente en el que se quemó el 25% del cuerpo

"Valu Bonadeo estaba trabajando conmigo y yo creo que me salvó un poco la vida porque me dijo instantáneamente 'sacate la ropa', entonces me saqué la ropa encendida y, como pude, subí al primer piso y me tiré abajo de la ducha", agregó la periodista. Bonadeo trabaja en la producción de la obra "Catarsis de Mamis" que se debía estrenar este viernes 20, pero cuyo debut será reprogramado debido al accidente.