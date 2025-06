Carlos Alcaraz vuelve recargado en Queen’s tras su hazaña en Roland Garros

Después de esa conquista, se tomó una breve pausa en Ibiza, donde celebró con amigos. Lejos de los excesos, el joven tenista aseguró que el descanso fue moderado. “Solo salí por la noche uno de los tres días. Los otros dos, a medianoche ya estaba en la cama. Es porque me hago mayor y el cuerpo ya no me da”, dijo con una sonrisa. “Ha sido muy divertido y suficiente. He descansado en todos los sentidos”, agregó.