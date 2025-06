“Llevan en la sangre el endeudamiento”: Melconian criticó el manejo de reservas y alertó por una nueva crisis

Para Melconian, “sigue el cepo”

Sobre el tipo de cambio, desmintió la idea de un mercado libre: “Hoy el dólar no es de libre flotación. Sigue el cepo. Falta el actor más importante en la demanda, que es el propio gobierno. No hay mercado real. Y mientras tanto, se anuncia que van a colocar mil millones de dólares por mes… ¿para qué si no los necesitan? Eso no es fortalecimiento genuino de reservas, es crédito. Es como gastar con la tarjeta sin saber si vas a poder pagar”.