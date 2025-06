La pobreza infantil alcanzó su mayor nivel desde 2001 en 2024, pero dos políticas ayudaron a contenerla

El informe advierte que las diferencias regionales se profundizaron. Mientras algunos aglomerados lograron recuperar total o parcialmente los niveles de bienestar que tenían en 2023, otros -especialmente los ubicados en regiones con pobreza estructural y menor dinamismo económico, como el NOA y el NEA- no mostraron señales de mejora. En estos casos, la pobreza infantil no solo no se detuvo, sino que continuó profundizándose, consignó el diario "Ámbito".