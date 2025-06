¿El cerebro puede predecir el futuro? Así actúa el subconsciente durante el sueño

¿Tu cerebro puede cambiar? revelando los misterios de la neuroplasticidad

Los científicos encontraron que durante el sueño, las neuronas implicadas en la navegación espacial no solo se estabilizan para consolidar recuerdos, sino que también adquieren nuevas funciones. Durante el periodo de sueño, los roedores demostraron haber aprendido comportamientos que no habían experimentado previamente, superando la información adquirida antes del descanso. Este descubrimiento sugiere que el sueño no solo consolida la memoria, sino que también puede ser un momento de aprendizaje activo.