Pareceres: la hora de las paritarias libres

Entonces, de vuelta con las paritarias, el gobierno no debería temer. Por principio de imputación los mayores salarios no son fácilmente trasladables a precios. Si lo fueran es que la producción vale para los consumidores lo suficiente para pagar los nuevos precios y sería ineficiente impedirlo. Y si no lo fueran los empresarios no acordarían el aumento con los sindicatos porque los costos deben mantenerse acordes a los precios. Hasta se podría pensar que si los empresarios aceptan los nuevos salarios es porque ya tienen la capacidad de pagarlos, por lo tanto no debería ni haber intento de suba de precios.