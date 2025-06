Cuando el algoritmo se equivoca

Uno de los desafíos más persistentes al trabajar con modelos de lenguaje es que, a menudo, generan respuestas incluso cuando no cuentan con la información necesaria para hacerlo. Esta tendencia puede derivar en errores sutiles o, en casos más delicados, en respuestas peligrosas o directamente inventadas. Por ejemplo, al solicitar a un sistema que extraiga datos específicos de un documento legal, es posible que el modelo proporcione detalles inexistentes con total seguridad, como si fueran ciertos. Este fenómeno, conocido como “alucinación”, no se corrige fácilmente ni siquiera cuando se intenta orientar al modelo con indicaciones claras como “no sé” o “no corresponde”. La fluidez del lenguaje que ofrece no siempre va de la mano con la veracidad de su contenido. Y si bien existen herramientas que permiten aplicar filtros o mecanismos de seguridad para prevenir contenidos ofensivos o proteger datos sensibles, resulta mucho más difícil detectar las imprecisiones fácticas, que siguen apareciendo con una frecuencia notable, incluso en tareas aparentemente simples como resumir textos jurídicos. En este contexto, la intervención humana se vuelve irremplazable: monitorear, verificar y ejercer control crítico sobre las respuestas generadas por la IA ya no es opcional, sino una condición esencial para evitar que el expediente judicial se llene de afirmaciones impecables desde la forma, pero vacías —o erróneas en el fondo, ver esta recomendaciones minimas para las mejores practicas en los Largos Modelos de Lenguaje.