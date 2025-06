La Minería Espacial es la explotación de los recursos minerales fuera de la Tierra, como en la Luna, asteroides y cometas. Estos recursos no se están explotando todavía, está en fases de investigación iniciales.

De este tema se comenzó a hablar a principios de los años 90 cuando se descubrió que algunos asteroides tenían minerales valiosos, en principio sería Minería de Asteroides. En 2015 el congreso de los Estados Unidos aprueba la Ley del Espacio que, entre otras cosas, permite que empresas de ese país realice explotaciones mineras espaciales. Esta Ley violaría algunos tratados internacionales, pero eso merece una discusión aparte.

Se sabe que algunos asteroides tienen minerales valiosos pero su explotación requiere tecnología especial y de alto costo. Se han traído muestras de material de la Luna y de algunos asteroides, pero son pocas. Hay que investigar qué minerales tiene cada uno de los asteroides para decidir cuál convendría visitar.

Los minerales no se encuentran puros. Hay que hacer un proceso para extraerlos. En un futuro habrá que decidir si conviene traer la roca tal como se la encuentra o procesarla y traer el mineral puro. Hay algunas empresas desarrollando tecnología para buscar minerales explotables en asteroides. Uno de los problemas fundamentales es que las maquinarias que se usan en la Tierra podrían no funcionar en condiciones de microgravedad. Eso es lo primero que habría que testear. Algunas condiciones de microgravedad se pueden simular en la Tierra, pero no todas y habrá que llevarlas al espacio. También será necesario construir prototipos pequeños que puedan ser transportados en naves espaciales. Las rocas en los asteroides no tienen las mismas características que en la Tierra, por lo que las maquinarias probablemente deban ser diferentes. Si todo esto se soluciona hay que ve cómo se transporta el material que puede ser mucho y pesado. Todo es muy complejo.

Hay varios países interesados en el tema. Incluso algunos piensan que la minería de asteroides puede llegar a ser más rentable que la de la Tierra. Sin embargo, no es algo que vaya a ocurrir en un futuro cercano. Probablemente haya que esperar décadas para poder a explotar esos recursos.

Los minerales están en otro lugares del espacio, como en las estrellas y en el medio interestelar. ¿Por qué no soñar en una minería espacial y no sólo en una minería de asteroides?