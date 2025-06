Colapinto largará en zona de puntos en Canadá

Estas cuestiones coyunturales no le quitan espacio a una verdad que desde hace un tiempo invade al equipo Alpine: sus autos están muy al límite de sus posibilidades por la falta de potencia, por las complicaciones que plantea la puesta a punto, que muchas veces lleva a una gestión deficiente de los neumáticos. Es por ello que sus resultados son mediocres, y no por nada es la escudería peor ubicada en la tabla de Constructores. El equipo francés está bajo mucha presión, está muy necesitado de puntos y de un trabajo casi perfecto de sus pilotos. Y estos lo sienten. No es casualidad que Gasly, un corredor con mucha experiencia, se enfrente a problemas serios. Y tampoco lo es que Colapinto, reconocido por su velocidad y arrojo, parezca en ocasiones un recién iniciado al comando de un coche que no responde.