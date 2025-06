Los hermanos Coen sean unidos

Joel picó en punta con el doble rol de director y guionista de nada menos que “The Tragedy of Macbeth” (2021), con un Denzel Washington perfecto en el rol del oscuro protagonista. El filme parece dialogar con las mejores adaptaciones cinematográficas de la obra de Shakespeare, como la personalísima de Orson Welles (1948), la ambientada en el Japón medieval de Akira Kurosawa (1957), la notable de Roman Polanski (1971), la poco conocida de Béla Tarr (1982) e incluso la cuasi feminista protagonizada por Marion Cotillard (2015). Es una película que no puede (ni tal vez quiere) escapar al ámbito teatral, muy distinta a todas las realizadas en compañía de su hermano, acaso demasiado anclada en el pedido de su co-protagonista, Frances MacDormand, que le había pedido a su marido que la dirija en el escenario, a lo que él contestó que allí no sabría cómo hacerlo. Por supuesto que el resultado es más que óptimo desde todo punto de vista, en el que sin duda descolla la actuación de Washington, capaz como pocos de convencernos de cualquier cosa. Una tarea en la que sólo podría competir de igual a igual con la exquisita Cate Blanchett.