¿Inmortales, sabios y solos? crónica de un día en el mundo post-AGI

La caminata con el Negro en el cerro se vuelve un acto revolucionario. Es la única interacción del día sin un algoritmo de por medio. La risa no fue optimizada, la discusión no fue mediada, el silencio fue compartido, no programado. "Che, ¿te acordás de los asados que se armaban de la nada?", te dice. Y ahí te pega: la eficiencia perfecta de la AGI mató la espontaneidad, el quilombo hermoso del encuentro humano.

En la calle, ves más robots que personas. Androides de servicio, drones de reparto. La gente vive en sus burbujas de experiencias personalizadas, tan perfectas y tan aisladas. El individualismo es la norma. Y ha surgido una nueva grieta, más profunda que cualquiera anterior. Ya no es social, ni racial. Es la brecha entre los "Aumentados" –como vos, que eligieron fusionarse con la tecnología– y los "Puros", que por elección o por falta de acceso, viven al margen de esta revolución. Te preguntás si ellos, con sus vidas más cortas y su sabiduría limitada, se sentirán menos solos.