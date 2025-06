Francos le restó importancia a las manifestaciones de respaldo a Cristina Kirchner

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, canceló un viaje a Washington para supervisar el operativo de seguridad del miércoles, día en que la ex mandataria deberá presentarse en los tribunales de Comodoro Py. El jefe de Gabinete subrayó que la decisión sobre la situación de la ex presidenta, incluyendo la posibilidad de otorgarle prisión domiciliaria, recae exclusivamente en el Poder Judicial y no estará influenciada por manifestaciones populares.