Divididos: “La aplanadora del rock” regresa con sus temas celebrados y espera los pogos

Divididos adoptó como política no hablar con los periodistas, tal vez porque desde hace más de 16 años que no lanzaron un nuevo disco. Pero se sabe que están trabajando en ello. “Puede salir en agosto o por ahí” dijo Mollo al diario “La Nación”. “Después de 16 años, un par de meses no es nada”, mencionó el cantante entre risas y miradas de complicidad con sus compañeros de la banda.