En Canadá, Colapinto intenta resolver un enigma

Si bien no al mismo nivel de jerarquía que el campeón, hay solvencia que mantener en el Alpine de Colapinto. Al límite (hizo un trompo en cada tanda), el auto ingresó a boxes intacto, al igual que el de su compañero, Pierre Gasly. Situación que Leclerc y Stroll, de Ferrari y Aston Martin, respectivamente, no pudieron lograr. Sus autos quedaron dañados, al punto que el del monegasco, por las reparaciones que le hicieron, no fue habilitado en la segunda tanda de entrenamiento. El de Stroll también, por empezar rozando sutilmente uno de los muros y luego chocar con la rueda izquierda delantera, para que quede óptimo requerirá mucho trabajo. Y además una labor especial porque Stroll es local, e hizo una recuperación especial (por una lesión en una de sus muñecas) para representar a su país en casa.