Cartas de lectores: Justicia sin privilegios en la Argentina que viene

La Corte Suprema de Justicia convalidó la condena a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa “Vialidad”. Un hecho bisagra en la historia política argentina. El fallo unánime no solo marca la caída definitiva de una relevante ex mandataria, sino también la de un régimen que hizo del saqueo sistemático al Estado nacional su razón de ser, a costa del futuro de millones de argentinos. Esperemos que esta tendencia vaya más allá de la señora Kirchner y de los demás condenados del caso, y dé lugar a una nueva realidad institucional. En este momento de gran transformación, resulta esencial promover un verdadero renacer republicano; y este fallo es un primer paso clave para lograrlo. Recuperar la capacidad de marcar límites y de aplicar la ley es el único camino a seguir para poner fin a los privilegios característicos de los poderes dominantes de las últimas décadas.