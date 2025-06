Aunque resulta poco rentable, el arándano se mantiene firme

“Hace un tiempo un productor me preguntó cuánto más puede crecer la demanda por los arándanos y si tiene techo. La cuestión es muy difícil de responder. Hasta el momento, todo indica que el arándano sigue avanzando en su conquista del mundo. Parece ser la fruta ideal por su sabor, color, brillo y tamaño; a lo que se suma su practicidad y cualidades saludables”, dijo Betina Ernst, de Topinfo.

Añadió que, además, se lo ofrece durante todo el año, gracias a que se puede cultivar en muchas regiones templadas y subtropicales. “Como ventaja frente a los otros berries, es más transportable, manteniendo su calidad luego de varias semanas de trayecto en buque y camión. Así, se adapta perfectamente a lo que buscan los consumidores y minoristas”, dijo.

Señaló que también surgieron voces que alertan sobre los efectos negativos de su cultivo y transporte sobre el ambiente; en especial en cuanto al uso del agua, agroquímicos, así como los envases plásticos requeridos para comercializarlos. “Pero estas opiniones aún no hacen suficiente ruido y no frenan el éxito que tiene el arándano entre los consumidores de todo el mundo. Todo indica que por ahora seguirá siendo el ‘rey de las frutas’ y se desconoce hasta qué nivel puede crecer su consumo”, indicó.

Alertó que la situación se presenta diferente si se analiza este negocio desde el punto de vista productivo y comercial: acá el éxito ya no está asegurado. “Durante años, el arándano fue un cultivo muy rentable, por lo cual su cultivo explotó en muchas regiones del mundo. La oferta creció año tras año y la demanda acompañó esta misma tendencia. El miedo a insuficientes ventas no se dio, excepto en algunas situaciones puntuales. Pero surgió el problema de que no se pudieron sostener los elevados precios. Los valores que se están manejando están muy lejos de los de antaño”, puntualizó.

Contó que la campaña 2024/25 del hemisferio sur que acaba de finalizar no fue una excepción. “Perú el primer exportador austral y del mundo, se recuperó luego de la baja sufrida en el 2023/24. Su producción volvió a pleno y creció al ingresar plantaciones jóvenes al ciclo productivo. Así, cerró una nueva campaña récord, superando por primera vez las 300.000 toneladas exportadas. Otros países del hemisferio sur no tuvieron la misma suerte. Su expansión se frenó hace algunos años, las exportaciones se estabilizaron o incluso se redujeron”, explicó.

Y precisó que tal es el caso de Chile, que pasó de exportar 110.000 toneladas en 2017/18 y 2018/19, a las 85.000 o 90.000 toneladas de los últimos tres años. “Los envíos de Sudáfrica se estabilizaron en torno de las 20.000 a 24.000 toneladas. La Argentina y Uruguay redujeron fuertemente sus exportaciones, pasando a ser proveedores de nicho. De exportar en conjunto unas 20.000 toneladas hace 10 años, pasaron a 6.000 toneladas”, señaló.

Según dijo, las razones de tal reducción son muy simples: “Los bajos precios que se están pagando hacen poco rentable al cultivo en estos países y no se puede competir con las ventajas que tiene Perú. Esto está forzando a los competidores a cambiar de estrategia o retirarse del negocio”.

Pero advirtió que también en Perú la situación ya no es tan favorecedora, porque los bajos retornos empiezan a mermar las ganancias y obligan a repensar al negocio, hacer ajustes y ser más eficientes. A pesar de esto, puntualizón que Perú seguirá creciendo. “Queda mucha superficie entrando en producción. Y están mejorando las técnicas de cultivo, y reemplazando variedades por otras nuevas, más eficientes, más ricas, más estables. Por lo cual, la oferta austral estará aun más dominada por Perú: se estima que en la próxima campaña 3 de cada 4 arándanos del hemisferio sur serán de Perú”, dijo.