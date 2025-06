Un ex candidato a intendente dijo que "en Alberdi repartían droga y pollos por votos"

La intervención prevé nuevas elecciones para octubre de 2025. López Ibarra confirmó que volverá a participar, aunque aún no define si será como candidato a intendente o concejal. “Voy a estar, porque esto no puede volver a pasar nunca más en Alberdi. Me metí en política en 2015 para cambiar esto, y ese espíritu lo sigo teniendo”, afirmó.