Cormillot apoyó e hizo una advertencia sobre el tratamiento con el que Carlos Maslatón bajó 30 kilos

En segundo lugar y por último, dijo que el problema detrás de la aplicación de este tratamiento no es el medicamento en sí, sino el nivel de consciencia que toman los pacientes para cuidarse. “La gente cree que el medicamento es todo, entonces no hacen educación alimentaria, no hacen actividad física. La medicación ayuda mucho, pero no es todo”, advirtió Cormillot.