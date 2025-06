Un compañero de Messi contó la broma que se animó a hacerle: la inesperada reacción del diez

El defensor uruguayo Maximiliano Falcón, ex figura de Colo Colo y actual jugador de Inter Miami, protagonizó una divertida anécdota junto a Lionel Messi y Luis Suárez que rápidamente se viralizó. En una charla distendida con sus compañeros en Estados Unidos, el "Peluca" recordó cómo bromeó con el capitán argentino acerca de su paso por el fútbol chileno. “Le dije: ‘Eres campeón del mundo y tienes ocho balones de oro, pero yo gané la Copa de Chile con Colo Colo y tú no, ja’”. Según contó, todos se rieron, y la respuesta de Messi fue igual de simpática. “‘No, esa no la tengo, ja’”.