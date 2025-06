Reseña del libro "No te distraigas", antología de microrrelatos presentada en Salta

La pasé muy bien leyendo esta antología, incluso cuando he leído muchas de sus páginas con envidia. Envidia, sí, porque —y aquí confieso mi primera mentira de la noche— sí he escrito microrrelatos. Muchos. Solo que los oculto dentro de mis novelas. Los diluyo. Los disfrazo de escenas largas, de diálogos que no terminan, de capítulos enteros, para que no tengan que enfrentar la intemperie de ser juzgados por sí solos. Para que su imperfección quede oculta, protegida.