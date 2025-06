Nicolás Castro tras ser presentado en San Martín de Tucumán: "Sabía que iba a volever"

"Me fui hace cinco años y la organización sigue siendo muy buena; siempre están en todo. Tengo amigos que son del club. Todavía no fui al predio, pero me dijeron que está muy lindo. Ya se que el torneo es muy duro, pero los chicos vienen haciendo las cosa muy bien. En la primera parte hicieron un muy buen papel. Por eso espero estar a la altura para seguir igual en la segunda parte. La experiencia y conocer la categoría será mi aporte. Ayudar a los más chicos y explicarles cosas que uno ya ha pasado. Vengo a darlo todo por el club. En situaciones adversas siempre me han expresado su apoyo".