Pep Guardiola contó una divertida anécdota con "Kun" Agüero: "Te voy a renovar"

Le tocó ser el encargado de comunicarle al ídolo que no seguiría en el club. “Fue una decisión muy difícil”, reconoció Pep. Pero lo que ocurrió después transformó ese momento en una escena digna de película. “Ese día en el entrenamiento, el cabronazo mete 200 goles en partidos cortos”, recordó entre risas. Agüero, lejos de venirse abajo, pareció tomarse la noticia como un desafío personal. Guardiola lo describió con humor: “Tenía una expresión como de ‘le voy a demostrar a este gitano’”. El despliegue fue tan contundente que el técnico, bromeando, terminó diciéndole: “¡Sergio, te voy a renovar, me he equivocado!”.