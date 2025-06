Apple presentó iOS 26 y rompió corazones entre quienes tienen iPhones viejos

A pesar de esto, los iPhones más antiguos no quedarán completamente desprotegidos. Apple confirmó que mantendrá las actualizaciones de seguridad por un tiempo adicional, incluso si el sistema operativo principal ya no se actualiza. Esto significa que, aunque los usuarios de iPhones excluidos no podrán usar las nuevas funciones, seguirán contando con protección básica para su información.