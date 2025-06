¿Es saludable tener lapsus? Descubrí cuándo olvidar ayuda a tu bienestar

Pero los lapsus de memoria relacionados con la edad no siempre significan un tipo de afección neurodegenerativa. Algunas fallas de la misma no son motivo de preocupación. Mario Méndez, director de neurología conductual de la Facultad de Medicina "David Geffen" de la Universidad de California en Los Ángeles, indicó: “Esto no significa que tenemos una disfunción. Si te cuesta recordar aquella película protagonizada por aquel tipo, el recuerdo suele estar ahí, solo que tarda más en aflorar. Y de repente, cinco minutos después, te acuerdas”.