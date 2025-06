Horóscopo: ¿cuáles son las energías que atrae cada signo y cómo se protege de ellas?

Según tu signo, ¿Qué tipo de energía atrae tu signo?

Aries

sueles atraer personas con actitudes competitivas, impulsivas y destructivas. Individuos que ven cada interacción como un reto, que no saben dialogar sin confrontar, y que transforman cualquier relación en una lucha. Tu fuego interior activa a quienes viven en modo combate, y sin notarlo, te arrastran al conflicto. Cuídate aprendiendo a reconocer a quienes no te calman, sino que solo aumentan la tensión. No todo lo que acelera el pulso es positivo. A veces, lo más sano es lo que no quema.