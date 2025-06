Repercusiones por la polémica en Alberdi: Agüero Gamboa reiteró el mensaje del Gobierno provincial sobre la tolerancia cero

Un ex concejal opositor alberdiano dijo que el problema de drogas era un secreto a voces

El ex concejal Adolfo Díaz Chavero, de Juntos por Alberdi (único frente opositor del cuerpo parlamentario municipal) aseguró que apoya lo decretado por el Gobierno provincial y que “como hombre de la política hay que ser respetuosos de las decisiones y también devolverle a Alberdi el orden institucional que merecía tener”. Sobre la intervención, que también abarca al Concejo Deliberante, el ahora ex concejal dijo: “nosotros no estamos atornillados a una banca; estas son cuestiones que Alberdi necesitaba. Es una ciudad chica, donde todos nos conocemos, y esto venía siendo un secreto a voces. No se lo decía de manera contundente, y el audio terminó siendo la frutilla del postre”.