Cartas de lectores: Condena a Cristina (IV)

Acepto la discusión entre populismo y liberalismo, condicionado por realidades que contradicen y hacen que en uno u otro caso los perjudicados sean siempre los ciudadanos. Me considero liberal, pero no me siento representado por una derecha fascista que ataca a los periodistas, quiere arancelar la universidad, eliminar centros científicos, eliminar Arsat y despedir científicos de la Conae, matar de hambre a los jubilados y desconocer a los discapacitados. Pero el caso que se discute en estos días, no es si un sistema u otro es mejor para la gente. Hoy se discute si Cristina Elisabet Fernández es o no una ladrona. Las pruebas son contundentes y su carácter de jefa de una asociación ilícita ensucia la memoria de un peronismo que ya no existe. Solo hay delincuentes cobijados bajo las faldas de una mujer que ha destrozado el país. Cristina- está probado- irá presa por ladrona, no por peronista ( que nunca lo fue) ni por populista. Les pido a los verdaderos peronistas que no confundan criterios o ideología con hechos contundentes. Y a los o las kirchneristas, que busquen un líder que los represente y defienda nuestro país. Tal vez esa persona no sea el presidente Milei, pero eso no le quita mérito al carácter delincuencial de la señora Fernández.