Cartas de lectores: Condena a Cristina (III)

Esta semana publicó LA GACETA que fue condenado un ex empleado de la Legislatura de Tucumán a tres años de prisión efectiva y a una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Comercializó indebidamente alimentos de Desarrollo Social, en el año 2024. Fueron 66 fardos de puré de tomate, 41 fardos de aceite, 90 fardos de arroz, 118 fardos de yerba, 63 fardos de fideos, 119 fardos de harina, 101 fardos de lentejas, 79 fardos de azúcar y 4 cajas de leche en polvo. Este martes también fue confirmada la condena a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, después de 17 años, a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la Causa Vialidad. Fueron 51 adjudicaciones de obras públicas direccionadas a su socio Lázaro Baéz, sobreprecios, retornos y miles y miles de millones de dólares que pasaron a engrosar el patrimonio de ambos en tiempo récord. O la defensa del tucumano estuvo floja o los jueces le hicieron precio a la ex presidenta devenida en presidiaria. A los seguidores de Cristina les queda el consuelo de que no la juzgó la implacable justicia tucumana, que se dejó de lado la asociación ilícita y que seguramente se cumplirá la condena bajo la modalidad de arresto domiciliario. Y para terminar, sugiero a la máxima autoridad de la provincia que no se solidarice con Cristina Kirchner, quien hizo de la corrupción su bandera. Una vez ya juró por el mejor gobernador de la historia, no cometa otra vez el mismo error. Debería más bien ponerse contento porque se cumple su máxima de que “...caiga quien caiga, le va a caer todo el peso de la ley. Nadie tiene coronita”. Que así sea.