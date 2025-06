Cartas de lectores: Condena a Cristina (II)

Si alguien se dedicó a robar, enriquecerse, tener testaferros de diferentes calidades y lugares fue la presidiaria hoy. La Justicia es lenta pero llega. Nunca pudo justificar sus actos delictivos. Tan solo usa el micrófono para calumniar o culpar a personajes que la Justicia no los condenó y que no se sabe si serán condenados. Creo que goza de ciertos privilegios dado que tendría que haber salido esposada y embarcada en un vehículo rumbo a la prisión. Le dieron cinco días para que se presente. ¿Dónde vivirá? Será en una cárcel de mujeres o casa alquilada con la custodia del servicio penitenciario. No le corresponde custodia personal de la Policía Federal. Sus hijos penden de una fina cuerda y serán procesados y encarcelados por la misma causa de su madre, agravada la situación por encubrir el delito de enriquecimiento ilícito, a sabiendas de que el dinero que poseen más las propiedades es fruto del delito cometido por sus padres. Es decir son hijos de delincuentes. Juzgados por muchos jueces y con una mora judicial de 17 años. En fin... la película de obscenas secuencias delictuales de esta mujer y su clan llegó a su final. Con jueces probos y valientes. El Estado funcionó y uno de sus poderes demostró que sí se puede. Los delincuentes, sin importar el rango nombre o apellido, deben ser parte de la población carcelaria. Son delincuentes. Ahora los que intentan calumniar a los jueces o a la Corte con justificaciones laxas pronto se sentarán en el banquillo de los que se enriquecieron bajo la falda de esta jefa de asociación ilícita. Algún profesional tucumano está en el listado de enriquecido. Cantar victoria y justificar a una sentenciada es ser cómplice. El delito es delito y lo describe claramente el Código Penal. ¡Ojo! No cantan victoria todos aquellos que vivieron fácilmente bajo la falda de CFK. El viento de la Justicia levantó su falda y están todos los obsecuentes al descubierto. Será justicia por una patria grande, libre y soberana. Pronto veremos nuestra república plena de gente feliz. Sin que nadie les vete el 82% a los jubilados como lo hizo CFK, que arruinó la vida de miles que debían gozar de su jubileo. ¡Será justicia! Ahora que devuelva todo lo robado. Relojes, carteras, joyas, autos, estancias, departamentos, etc. Etc. y se los subaste. Este dinero servirá para aumentar el sueldo a muchos excluidos. Son 84.000 millones que robó y a la fecha serían 156.000 millones. ¡Sí se puede! La justicia tiene la última palabra.