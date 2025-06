"La isla de la demencia": el aterrador lugar donde confinaban a enfermos mentales

En 1879, Italia registró cerca de 100.000 pelagrinas, como se denominaba a los pacientes. De estos, más de un tercio se encontraban en el Véneto, según escriben David Gentilcore y Egidio Priani en «Pellagra and Pellagrous Insanity During the Long 19th Century» . La región era un foco de la enfermedad, y a finales del siglo XIX, casi la mitad de las muertes en Italia por pelagra se producían en el Véneto