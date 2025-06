Ejercicio en casa: ganá masa muscular y tonificá tu cuerpo con esta rutina de 10 minutos

¿Por qué es importante ganar masa muscular?

La masa muscular no es solamente un aporte estético si no también una ventaja para nuestra salud. El músculo es un tejido metabólicamente muy activo, por lo que utiliza energía constantemente, incluso estando en reposo, lo que previene enfermedades como la obesidad al no generar depósitos de grasa. Además el músculo regula los picos de azúcar ya que es el principal órgano del cuerpo en que la glucosa es utilizada y almacenada.