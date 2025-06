Un hecho inédito: la fórmula presidencial, condenada

Repercusión mundial: el fallo, reflejado en medios internacionales

La condena en contra de Cristina Fernández de Kirchner desató repercusiones en la prensa internacional. Medios de peso como “The New York Times”, “El País” de España, “O Globo” de Brasil, Bloomberg y el “Financial Times” coincidieron en destacar el carácter histórico del fallo y el impacto que tendrá en el panorama político argentino. En un artículo titulado “Argentina’s Top Court Bans Cristina Kirchner From Office”, “The New York Times” definió a Kirchner como una “figura dominante de la política argentina durante más de dos décadas” y subrayó que el fallo marca “el fin oficial de sus aspiraciones políticas”. El diario brasileño “O Globo” abordó el tema desde una perspectiva más centrada en las consecuencias judiciales inmediatas. Tituló su artículo señalando que la Corte confirmó la condena a Kirchner, “que deberá cumplir prisión domiciliaria”. La agencia Bloomberg apuntó al impacto institucional de la decisión, informando que “Argentina’s Top Court Bans Kirchner From Public Office for Life”. El énfasis del artículo recayó en la inhabilitación perpetua, interpretada como un mensaje claro sobre los límites de la corrupción en la función pública. “El País”, el diario de mayor circulación en lengua española, escribió: “La Corte Suprema argentina confirma la condena a seis años de cárcel contra Cristina Kirchner por corrupción”. La cobertura resalta que se trata de un “hecho de enorme trascendencia política”. El “Financial Times” tituló su cobertura con una afirmación contundente: “Kirchner será inhabilitada para ejercer la política en Argentina tras confirmarse su condena por corrupción”. La agencia italiana ANSA también dedicó cobertura destacada al fallo, titulando: “Argentina, confirmada la condena a la ex presidenta Cristina Kirchner”. El medio subrayó que la decisión de la Corte Suprema “sacude al peronismo” y representa un “golpe político sin precedentes” para el movimiento. BBC Mundo presentó el caso como una “decisión histórica que cierra una etapa en la política argentina”.