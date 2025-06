Scaloni reveló el motivo por el que decidió reemplazar a Lionel Messi en el empate frente a Colombia

“Fue una prueba de carácter, nos vamos conformes. El partido del equipo es para analizar desde varios aspectos pero nos vamos satisfechos. Los cambios fueron tácticos”, agregó el entrenador. En cuanto a las variantes, valoró los cambios en el entretiempo. “‘Nico’ González estuvo cerca del gol. Si estaba fino creo que podría haber convertido. Eso nos ayudó para mejorar; no estamos probando, pero si vemos al equipo como reacciona con tres defensores y nos vamos con buenas sensaciones. Messi me pidió salir, no estaba contemplada su salida, pero esto es así; es dinámico”, respondió el DT.