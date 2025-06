El reino silencioso de Scaloni: Pujato, un pueblo con corazón de potrero y rugido de camiones

Alguna vez, el DT campeón del mundo recordó aquellos años con la emoción en cada palabra. “Mi papá venía de manejar diez horas un camión lleno de piedras, y aún así se bajaba y me decía: ‘Vamos a entrenar, no hay tiempo que perder’. Tenía 13 años y vivía en Pujato, un pueblo donde nadie hablaba de Mundiales, pero yo soñaba con uno. Mi cancha era un garaje. Mi camiseta, la de Argentina, aunque jugara en Newell’s. Mi viejo no descansaba. Me llevaba a entrenar, me esperaba, y volvía a trabajar. Él tenía más hambre de fútbol que yo. Desde que ganamos el Mundial, no recuerdo haber pagado una comida en Argentina. La gente me abraza, llora y me dice: ‘Nos hiciste felices’. Y cada vez que lo escucho, me repito algo: valió la pena cada kilómetro, cada piedra, cada entrenamiento a oscuras”.