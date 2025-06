La escalera a Vespucio, lugar mágico

María Brunet profundiza sobre la importancia de trabajar artísticamente en los espacios comunitarios: “Lo que más nos atravesó de este proyecto, han sido las relaciones. No nos conocíamos, y a través de esto fuimos colaborativas e incondicionales para formar esta comunidad y sentir cómo se caen las barreras y las grietas, es unirse desde otros carriles, relacionarnos a través de otros lugares por los que uno no está acostumbrado. Desde lo profesional, es también haberle encontrado el sentido a por qué yo estudié esta carrera: quizás muchas veces me había arrepentido de haber estudiado algo que no sabía cómo plasmarlo en una sociedad en la cual no se consume arte porque básicamente está pensando en lograr comer. En esto encontré el sentido, la potencia y me di cuenta del placer estético, el disfrute relacional: no hay límites”.