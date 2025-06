Los tres jueces del tribunal y el fiscal de la causa Vialidad habían sido designados por Cristina Kirchner

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este martes la condena contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad, una de las más significativas en materia de corrupción de las últimas décadas. La ex mandataria deberá cumplir seis años de prisión y quedará inhabilitada de forma perpetua para ejercer cargos públicos. Un dato no menor es que todos los integrantes del tribunal y el fiscal del caso habían sido designados durante los mandatos de la propia Cristina.