La difícil confesión de la hija de Luis Miguel sobre su enfermedad incurable: ¿qué le pasó?

A través de una publicación en Instagram, la modelo y empresaria explicó que desde hace varios años convive con manchas oscuras que comenzaron a aparecer en su piel, producto de esta afección. “Desde hace un par de años me empezaron a salir manchas de sol y, la verdad, ha sido súper frustrante porque no es algo que se quite por completo, pero que sí se puede mantener bajo control”, confesó Michelle, quien actualmente sigue un tratamiento junto a su doctora para controlar la condición.