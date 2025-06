Casi la mitad de los jóvenes preferiría haber crecido en un mundo sin internet

El estudio, realizado a 1.293 personas de entre 16 y 21 años en Reino Unido, no se queda ahí. El 50% cree que poner un límite horario al uso de redes sociales podría mejorar su bienestar emocional. Y no es solo una opinión suelta: el 74% afirma pasar más tiempo en línea desde la pandemia, y dos de cada tres pasan más de dos horas al día conectados a plataformas como Instagram, TikTok o X (ex Twitter).