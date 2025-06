La oposición, ante el escándalo en Alberdi: “¿Por qué se dejó avanzar el problema?”

“Es un feudo familiar”

El legislador radical José Cano (UCR) valoró la medida adoptada por el Poder Ejecutivo, aunque consideró que la intervención del municipio debe constituir apenas el inicio de una investigación profunda sobre posibles hechos de corrupción, vínculos narcos y otros manejos irregulares. “La situación de anomia institucional, de vulnerabilidad de los vecinos de Alberdi, es total. Es un feudo familiar que maneja todo y genera miedo en mucha gente que tiene algo para decir”, afirmó Cano a “Buen Día”, el matutino de LG Play. Y recordó que, tiempo atrás, ya se habían hecho denuncias que no fueron tomadas en cuenta, incluyendo la “detención de la mano derecha del intendente Luis Campos y secretario de Hacienda por un doble crimen en Orán, Salta”. “Ese hecho ameritaba una investigación profunda”, añadió. Según el legislador, el contenido del audio viralizado que precipitó la intervención, donde se mencionan probable conexión con la venta de droga, “es comparable con los bolsos de José López”. “Denuncié a Campos en 2005-2006 por allanamientos que se hicieron en otra causa por extorsión, en las que aparecieron cheques del municipio”, señaló entre otras acusaciones por videos con imputaciones internas y denuncias de enriquecimiento ilícito y amenazas. “El intendente fue advertido en ese audio sobre personas vinculadas al narcotráfico, y no hizo nada. Es más, dijo: ‘Cuando yo termine mi mandato, venís vos’. No hay nada para festejar, al contrario, es bastante doloroso que la provincia siga en esas situaciones”, remarcó Cano. Asimismo, denunció que el problema no es solo Alberdi: “El narcomenudeo no está circunscrito a la capital, esto también debe movilizar para actuar en todo el sur de la provincia. Hay municipios con las mismas prácticas”. “Es un mensaje muy fuerte a la Justicia también porque ya hay denuncias realizadas anteriormente, como en 2013”, apuntó. Y cuestionó una práctica que ha quedado expuesta en el audio viralizado.“Los intendentes no tienen que tener incidencia en las decisiones de la Policía. Una cosa es que trabajen de manera conjunta y otra que se delegue a los jefes comunales el manejo o el dominio de la fuerza de seguridad en los municipios”, dijo.