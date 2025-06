Messi y 10 más para recibir a Colombia por las Eliminatorias

Nicolás Otamendi, Leandro Paredes y Enzo Fernández, que no estuvieron en el triunfo frente a Chile en Santiago por suspensiones, también jugarán desde el arranque. “No me gusta confirmar la formación porque después quizás hay algún lesionado y no se cumple lo que digo. Esa es la realidad”, indicó el entrenador, que mantiene dos dudas en la formación inicial: Valentín Barco o Facundo Medina para ocupar la banda izquierda de la defensa en lugar de Nicolás Tagliafico (llegó al límite de las tarjetas amarillas contra los chilenos y recibió una fecha de suspensión) y Thiago Almada o Nicolás González (cumplió la fecha de suspensión) para acompañar en el ataque a Messi y a Julián Álvarez.