Colapinto rinde exámenes: dos carreras para definir su futuro en la Fórmula 1

En resumen: Colapinto no corre solo contra el cronómetro ni contra Gasly. Corre contra la lógica despiadada de la Fórmula 1. Para quedarse, no alcanza con cumplir: tiene que superar las expectativas. Briatore ya lo dejó claro: “Si alguien no avanza o no me trae resultados, lo cambio”. Por ese motivo, Franco tiene dos carreras para demostrar que su lugar no está en discusión. Es ahora o nunca.