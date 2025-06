Este fue el primer síntoma de cáncer de huesos que una joven no ignoró y le salvó la vida

Jodie comenzó a sentir dolor en la rodilla, como se detalla en un reportaje publicado en The Irish Times. El dolor llegó a ser tan intenso que no podía caminar. "Estaba en agonía. Mi padre me llevó directamente al Hospital de Víctimas del Cáncer. Me revisaron, me pusieron una rodillera diferente y me dijeron que si nada cambiaba en una semana, volviera", relató Weldon.