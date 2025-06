Carlos Alcaraz y Jannik Sinner protagonizaron la final más larga de la historia de Roland Garros

Pero lo de este domingo no fue una carrera de velocidad, sino una maratón mental y física. Y si Roland Garros es el torneo que mejor recompensa la paciencia, la resistencia y el juego de fondo, esta final quedará como el ejemplo más claro de ese espíritu. Alcaraz, a sus 22 años, suma así su cuarto Grand Slam y confirma que la era post Big Three no solo está en marcha, sino que también tiene nuevos ídolos dispuestos a escribir historia.