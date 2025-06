Murió Clara Giménez, la joven que se hizo viral al compartir su vida con la "bolsita"

A pesar de su condición, Clara intentó mantener una vida lo más normal posible. Aprendió a manejar situaciones cotidianas con una madurez admirable: ir a la playa, salir con amigos, adaptarse a su nueva rutina. “Soy Clara Giménez, capaz que algunos se acuerden de mí, hace algunas semanas salí a hablar de cómo es vivir con bolsita”, escribió en Instagram en uno de sus mensajes más virales. En esa misma publicación denunció: “La obra social no está cubriendo mis consultas médicas, mis gastos médicos. Yo necesito verme con un médico y no me están pudiendo cubrir nada”.