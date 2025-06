Los electrodomésticos que debes mantener desconectados durante la noche

Cargadores y cepillos eléctricos

Una técnica tan simple como desenchufar el cargador cuando no se está utilizando puede marcar la diferencia en el consumo de energía. Lo mismo aplica para los cables de computadoras, cepillos eléctricos y afeitadoras, que siguen demandando electricidad al permanecer conectados. Incluso las multitomas, aunque no estén alimentando ningún dispositivo, consumen energía de forma silenciosa. Desconectarlas cuando no se usan es un hábito sencillo que, con el tiempo, puede traducirse en una disminución visible en la factura de luz.