¿Si la IA nos corta la luz?

Así que, no hay de qué preocuparse. Mientras nos maravillamos con la deslumbrante promesa de una inteligencia que resolverá nuestros problemas más complejos, estamos, con una eficiencia digna de aplauso, desconectando sigilosamente el enchufe del planeta que esa misma inteligencia debería, en teoría, ayudarnos a salvar. Un legado fascinante para nuestros hijos, sin duda. Quizás no tengan acceso a los vertiginosos avatares de la IA ni a sus respuestas instantáneas, pero podrán heredar la invaluable habilidad de encontrar la Osa Mayor en un cielo nocturno libre de contaminación lumínica; principalmente porque podría no quedar mucha electricidad para generarla. Al final, la gran ironía sería que, en nuestra carrera por crear un cerebro artificial para iluminar el futuro, terminemos dejando a las próximas generaciones, sencillamente, a oscuras.