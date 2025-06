Guns N' Roses llega a la Argentina: ¿cuándo y cómo conseguir las entradas?

Guns N' Roses, una de las bandas más populares y exitosas de la historia del rock, se presentará en Buenos Aires el próximo 17 de octubre del 2025 en el marco de su gira mundial el estadio de Huracán, como parte de su gira mundial “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things” que ya concluyó su etapa europea. El segmento latinoamericano llegará al Estadio de Huracán de la mano de la productora DF Entertainment, Ake Music y Mercury Concerts.