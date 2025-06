Cada vez más distanciados: Donald Trump descartó una reconciliación con Elon Musk

En diálogo posterior con CNN, el mandatario redobló su posición: “No pienso en Elon Musk para nada. Tiene un problema. El pobre tiene un problema”. Trump sostuvo que su atención está enfocada exclusivamente en la agenda política y destacó su desempeño en las encuestas. “En eso es en lo único que me concentro. No me concentro en nada más. Por eso tengo mis cifras más altas en las encuestas”, aseguró.